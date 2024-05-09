Мэр Анапы прокомментировал украинскую атаку в День Победы на город-курорт

«В ночь на 9 мая киевским режимом была совершена попытка атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка с помощью беспилотных летательных аппаратов. Около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы», — прокомментировал «ФедералПресс» Василий Швец.