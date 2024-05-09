Мэр Анапы прокомментировал украинскую атаку в День Победы на город-курорт

«В ночь на 9 мая киевским режимом была совершена попытка атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка с помощью беспилотных летательных аппаратов. Около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы», — прокомментировал «ФедералПресс» Василий Швец.
В результате были повреждены несколько объектов базы и начался пожар. На месте работает оперативный штаб, в который вошли представители профильных ведомств и мэр Анапы Василий Швец. Пожару присвоен четвертый ранг опасности.
Отдельно Василий Швец подчеркнул — жертв и пострадавших в результате украинской атаки нет. На данный момент идет ликвидация последствий происшествия.
Также в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.