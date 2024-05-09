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На Бестужевской улице автоледи сбила 9-летнего велосипедиста

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом на 9-летнего велосипедиста на Бестужевской улице. Об этом 9 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 8 мая в полицию Калининского района поступила информация о том, что у дома 7к5 по Бестужевской улице произошла авария. На месте происшествия сотрудники ДПС установили, что 27-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Fiesta, выезжая с дворовой территории, при повороте направо в сторону Лабораторного проспекта, сбила несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП 9-летний третьеклассник был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что за последние 2 года автоледи привлекалась к административной ответственности за нарушение скоростного режима шесть раз.