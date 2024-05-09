На Бестужевской улице автоледи сбила 9-летнего велосипедиста

Утром 8 мая в полицию Калининского района поступила информация о том, что у дома 7к5 по Бестужевской улице произошла авария. На месте происшествия сотрудники ДПС установили, что 27-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Fiesta, выезжая с дворовой территории, при повороте направо в сторону Лабораторного проспекта, сбила несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода.