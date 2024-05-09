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15 человек эвакуировали из дома на Кирилловской улице из-за пожара

В трехкомнатной квартире в центре Петербурга произошел пожар сразу после начала парада.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире в доме № 18 на Кирилловской улице в центре Петербурга. Все началось спустя считанные минуты после старта парада на Дворцовой. Огонь вспыхнул в одной из комнат площадью 15 квадратных метров — пламя распространилось на пять «квадратов». К счастью, никто из жителей квартиры и дома не пострадал, но пожарным пришлось попотеть.

— Сообщение о пожаре поступило в 10:08. Обгорела обстановка на площади в пять квадратных метров в трехкомнатной квартире. В 10:36 пожар потушили. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. Огонь тушили силами двух единиц техники и 10 человек из личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что в ночь на 9 мая еще один пожар произошел в Кронштадте. В пустом здании на Коммунистической улице, 3«А» загорелись три «квадрата». Огонь быстро потушили, никто не пострадал.

МЧС