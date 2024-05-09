15 человек эвакуировали из дома на Кирилловской улице из-за пожара

Пожар произошел в трехкомнатной квартире в доме № 18 на Кирилловской улице в центре Петербурга. Все началось спустя считанные минуты после старта парада на Дворцовой. Огонь вспыхнул в одной из комнат площадью 15 квадратных метров — пламя распространилось на пять «квадратов». К счастью, никто из жителей квартиры и дома не пострадал, но пожарным пришлось попотеть.