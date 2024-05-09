Мужчина погиб в результате ДТП на Каскеленском мосту

«ДТП с участием Hyundai Creta и двух грузовых автомашин Mercedes имело место 7 мая на 28 км автодороги Алматы-Астана. В результате дорожной аварии водитель Hyundai Creta скончался на месте. По факту с назначением необходимых экспертиз зарегистрировано уголовное дело», — говорится в сообщении.