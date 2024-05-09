Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб в результате ДТП на Каскеленском мосту

Водитель легкового автомобиля скончался в результате ДТП с участием двух грузовых автомашин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Источник: Getty Images

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty. Сообщается, что авария произошла на Каскеленском мосту.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 7 мая.

«ДТП с участием Hyundai Creta и двух грузовых автомашин Mercedes имело место 7 мая на 28 км автодороги Алматы-Астана. В результате дорожной аварии водитель Hyundai Creta скончался на месте. По факту с назначением необходимых экспертиз зарегистрировано уголовное дело», — говорится в сообщении.

Полиция региона призывает всех водителей неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим, требования дорожной безопасности и не нарушать правила дорожного движения.