Над Курской областью сбит украинский малоразмерный воздушный шар

Он уточнил, что МВШ был запущен с террористической целью, его удалось ликвидировать над Медвенским районом Курской области. Ранее господин Старовойт написал, что в ночь на сегодня, 9 мая, в небе над Курской областью было обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА самолетного типа.