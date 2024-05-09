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Над Курской областью сбит украинский малоразмерный воздушный шар

Российские системы противовоздушной обороны в Курской области уничтожили запущенный с территории Украины малоразмерный воздушный шар (МВШ), заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что МВШ был запущен с террористической целью, его удалось ликвидировать над Медвенским районом Курской области. Ранее господин Старовойт написал, что в ночь на сегодня, 9 мая, в небе над Курской областью было обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА самолетного типа.

Малоразмерные воздушные шары — это летательные аппараты с боевой нагрузкой, применяемые для единичных ударов с целью террора. МВШ представляет собой мягкую оболочку (как у метеозондов), наполненную легким газом. При помощи троса к баллону подвешивается боевой груз. МВШ оснащен специальным блоком-контроллером для спутниковой навигации.

Впервые об использовании вооруженными силами Украины МВШ стало известно в марте. 16 апреля Минобороны сообщило об атаке с помощью МВШ на Курскую область. В конце апреля ведомство отчитывалось об уничтожении МВШ над территорией Тульской и Московской областей.