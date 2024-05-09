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На НПЗ «Газпром нефтехима» в Башкирии произошло возгорание после атаки дрона

Нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» около 11:00 мск подвергся атаке беспилотника. Возник пожар «в районе одной из установок», сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, предприятие работает в штатном режиме.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас на месте ЧП — экстренные службы и руководители силовых ведомств», — говорится в сообщении господина Хабирова в Telegram-канале. Информации о пострадавших нет. Вместе с тем МЧС сообщает, что в результате атаки дрона было повреждено строение насосной станции на территории завода, передает «РИА Новости».

Данные о том, что именно было повреждено на территории завода, разнятся. Главное управление МЧС по Башкирии сообщает, что в результате атаки беспилотника было повреждено строение насосной станции на территории завода, передает «РИА Новости».

По данным Telegram-канала Baza, беспилотник ударил «в установку каталитического крекинга». На сайте компании говорится, что в комплекс каталитического крекинга входят две установки — ЭЛОУ АВТ-6 и АВТ-4. Медиапроект отмечает, что возгорание было небольшим, поэтому сотрудников эвакуировать не стали.

НПЗ «Газпром нефтехим Салават» — «основное звено в производственной цепочке», сообщается на сайте предприятия. За год завод способен перерабатывать до 10 млн т сырья. Основные технологические процессы: первичная переработка нефти, каталитический крекинг, производство ароматических углеводородов, мазута, битума.

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энергетика