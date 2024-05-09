На НПЗ «Газпром нефтехима» в Башкирии произошло возгорание после атаки дрона

«Сейчас на месте ЧП — экстренные службы и руководители силовых ведомств», — говорится в сообщении господина Хабирова в Telegram-канале. Информации о пострадавших нет. Вместе с тем МЧС сообщает, что в результате атаки дрона было повреждено строение насосной станции на территории завода, передает «РИА Новости».