На НПЗ «Газпром нефтехима» в Башкирии произошло возгорание после атаки дрона

«Сейчас на месте ЧП — экстренные службы и руководители силовых ведомств», — говорится в сообщении господина Хабирова в Telegram-канале. Информации о пострадавших нет. Вместе с тем МЧС сообщает, что в результате атаки дрона было повреждено строение насосной станции на территории завода, передает «РИА Новости».
Данные о том, что именно было повреждено на территории завода, разнятся. Главное управление МЧС по Башкирии сообщает, что в результате атаки беспилотника было повреждено строение насосной станции на территории завода, передает «РИА Новости».
По данным Telegram-канала Baza, беспилотник ударил «в установку каталитического крекинга». На сайте компании говорится, что в комплекс каталитического крекинга входят две установки — ЭЛОУ АВТ-6 и АВТ-4. Медиапроект отмечает, что возгорание было небольшим, поэтому сотрудников эвакуировать не стали.
НПЗ «Газпром нефтехим Салават» — «основное звено в производственной цепочке», сообщается на сайте предприятия. За год завод способен перерабатывать до 10 млн т сырья. Основные технологические процессы: первичная переработка нефти, каталитический крекинг, производство ароматических углеводородов, мазута, битума.