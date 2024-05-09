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Уровень воды в реках Ишим и Иртыш в Омской области снова вырос

Как сообщает МЧС России по Омской области, уровень воды у села Орехово в реке Ишим за сутки поднялся на 31 см и на утро 9 мая составил 1 616 см. Гидропост на Иртыше у села Усть-Ишим показал отметку в 816 см — плюс 27 см за сутки.

Источник: ГУ МЧС России по Омской области

«Происходит затопление территорий в населённых пунктах Слободчики, Колпаково, Кайлы, Усть-Ишим, Ашеваны, Малоя Игиза, Большая Тибендя: подтоплены 68 жилых домов и 178 приусадебных участков. Всего в Усть-Ишимском районе эвакуировали 271 человека, из них 66 несовершеннолетних», — пишут спасатели.

У села Усть-Ишим возвели три земляные насыпи высотой 10 метров и шириной около шести метров. Также заготовили резервных 10 тыс. мешков и необходимое количество грунта. Судя по прогнозам, уровень воды в реках и дальше будет расти, поэтому МЧС рекомендует жителям, проживающим в паводкоопасном районе, не отказываться от эвакуации.

Напомним, 6 мая в Усть-Ишиме объявили эвакуацию. Корреспондент omsk.aif.ru выяснял в начале месяца, что происходит в окрестностях Ишима и как Тюменская область спасает населённые пункты от затопления.

МЧС