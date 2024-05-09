Уровень воды в реках Ишим и Иртыш в Омской области снова вырос

У села Усть-Ишим возвели три земляные насыпи высотой 10 метров и шириной около шести метров. Также заготовили резервных 10 тыс. мешков и необходимое количество грунта. Судя по прогнозам, уровень воды в реках и дальше будет расти, поэтому МЧС рекомендует жителям, проживающим в паводкоопасном районе, не отказываться от эвакуации.