Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы

Известно, что автомобили двигались по улице Майлина в северном направлении. По невыясненным причинам «легковушка» стала перестраиваться вправо и «зажимать» грузовик.
Как предполагают очевидцы, водитель последнего пытался избежать столкновения, уводя грузовик в сторону и притормаживая, однако столкновение произошло — авто вылетели с дороги. Впоследствии Shacman протаранил Mercedes и прижал его к билборду.
Несмотря на повреждения, полученные «легковушкой», очевидцы утверждают, что обоим водителям удалось избежать тяжелых травм. Также, по их словам, водитель Mercedes мог быть пьян.
Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.
На месте ДТП работают компетентные органы.