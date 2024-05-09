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Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы

9 мая 2024 года на улице Майлина столкнулись Mercedes и грузовик Shacman. От удара Mercedes буквально сплющило. Водителей обеих машин госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что автомобили двигались по улице Майлина в северном направлении. По невыясненным причинам «легковушка» стала перестраиваться вправо и «зажимать» грузовик.

Как предполагают очевидцы, водитель последнего пытался избежать столкновения, уводя грузовик в сторону и притормаживая, однако столкновение произошло — авто вылетели с дороги. Впоследствии Shacman протаранил Mercedes и прижал его к билборду.

Несмотря на повреждения, полученные «легковушкой», очевидцы утверждают, что обоим водителям удалось избежать тяжелых травм. Также, по их словам, водитель Mercedes мог быть пьян.

Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте ДТП работают компетентные органы.