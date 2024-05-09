Пожар на нефтебазе под Анапой потушен после атаки БПЛА

«По информации МЧС Краснодарского края, в 11:08 по Москве возгорание полностью ликвидировали», — уточняется в сообщении.
Оперштаб сообщил о пожаре в 3:28 в ночь на 9-e мая. Он был локализован к 7:40. Время начала пожара и его площадь неизвестны. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, было подавлено «около шести БПЛА». Некоторые из них упали на территории нефтебазы и повредили несколько резервуаров.
Также сегодня, 9 мая, нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии подвергся атаке беспилотника. Там пожар произошел «в районе одной из установок». Предприятие работает в штатном режиме.