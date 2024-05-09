Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на нефтебазе под Анапой потушен после атаки БПЛА

Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, которое произошло после ночной атаки беспилотными летательными средствами. Об этом сообщает оперштаб Краснодара. По предварительной информации, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

«По информации МЧС Краснодарского края, в 11:08 по Москве возгорание полностью ликвидировали», — уточняется в сообщении.

Оперштаб сообщил о пожаре в 3:28 в ночь на 9-e мая. Он был локализован к 7:40. Время начала пожара и его площадь неизвестны. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, было подавлено «около шести БПЛА». Некоторые из них упали на территории нефтебазы и повредили несколько резервуаров.

Также сегодня, 9 мая, нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии подвергся атаке беспилотника. Там пожар произошел «в районе одной из установок». Предприятие работает в штатном режиме.

пожары
энергетика