Пожар на нефтебазе под Анапой потушен после атаки БПЛА

Оперштаб сообщил о пожаре в 3:28 в ночь на 9-e мая. Он был локализован к 7:40. Время начала пожара и его площадь неизвестны. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, было подавлено «около шести БПЛА». Некоторые из них упали на территории нефтебазы и повредили несколько резервуаров.