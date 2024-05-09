МО РФ заявило о поражении КНП подразделения 65-й мехбригады ВСУ и склада группы «Донецк»

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ “Донецк”, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах», — сообщили в ведомстве.