«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ “Донецк”, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах», — сообщили в ведомстве.
МО РФ заявило о поражении КНП подразделения 65-й мехбригады ВСУ и склада группы «Донецк»
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Ракетчики, авиация и артиллерия Вооруженных сил России уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», сообщили в Минобороны РФ.