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Рогов сообщил, что силы РФ начали освобождение двух сел на времевском направлении

ТАСС, 9 мая. Российские военные начали освобождение сел Старомайорское и Урожайное на времевском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть успехи на времевском направлении — это стык Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Там наши ребята форсировали реку Мокрые Ялы, перешли ее, закрепились на берегу и сейчас заняты освобождением населенных пунктов Старомайорское, Урожайное. Они были хорошо известны еще во время так называемого украинского контрнаступа», — сказал он.

Рогов добавил, что «ребята идут вперед очень аккуратно, потому что самое главное — это жизни ребят».

Широко анонсированное Киевом контрнаступление началось 4—5 июня 2023 года и завершилось в ноябре того же года провалом. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Основной целью украинской армии было запорожское направление.