Рогов сообщил, что силы РФ начали освобождение двух сел на времевском направлении

«У нас есть успехи на времевском направлении — это стык Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Там наши ребята форсировали реку Мокрые Ялы, перешли ее, закрепились на берегу и сейчас заняты освобождением населенных пунктов Старомайорское, Урожайное. Они были хорошо известны еще во время так называемого украинского контрнаступа», — сказал он.