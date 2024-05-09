Участники церемонии поднятия флага на День Победы в Красноярске упали в обморок

Об этом сообщает «NGS24.RU» со ссылкой на командира Поста № 1.
Подростки проводили коллективные показательные выступления возле здания мэрии. Во время торжественного построения парень и девушка потеряли сознание. Издание уточняет, что неожиданное падение подростков вызвало небольшую суету на церемонии.
По данным журналистов, карабинеры проходили инструктаж, где им рекомендовали хорошо позавтракать. Еда должна была придать энергии перед физической нагрузкой в виде марша. По словам командира поста № 1, прислушались к рекомендации не все.
В прошлом году перед парадом 9 мая юным кадетам и воспитанникам военно-патриотических клубов тоже становилось плохо. Им помогали прийти в себя.