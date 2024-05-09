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В Астрахани 5 человек погибли и 14 госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом

В ночь с 8 на 9 мая в Астрахани были обнаружены тела пяти человек в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительной информации следствия, все они употребляли наркотические вещества. В больницы города с диагнозом «отравление неизвестным веществом» поступили 14 жителей города и ближайших районов, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба СКР по региону.

Источник: РИА "Новости"

Согласно предоставленным данным, на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в разных местах, в том числе в транспорте, были найдены тела мужчин и женщин. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящий момент по факту уголовного дела проведен осмотр мест происшествий, назначены экспертизы, а также изъяты мобильные телефоны потерпевших.

В ноябре 2023 года в Астрахани от отравления наркотиком погибли трое жителей Кировского, Трусовского и Ленинского районов — две 19-летние девушки и 29-летний мужчина. Больше 20 человек были госпитализировали. Врачи сообщали о том, что все жертвы отравились наркотическими веществами. По версии следствия, отравление произошло из-за подмены приобретаемого мефедрона на дешевый аналог метадоновой группы.