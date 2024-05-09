В Астрахани 5 человек погибли и 14 госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом

В ночь с 8 на 9 мая в Астрахани были обнаружены тела пяти человек в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительной информации следствия, все они употребляли наркотические вещества. В больницы города с диагнозом «отравление неизвестным веществом» поступили 14 жителей города и ближайших районов, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба СКР по региону.