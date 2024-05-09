Киевский суд лишил Коломойского возможности выйти из СИЗО под залог

Коломойский был задержан 2 сентября 2023 года. Ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн по курсу Нацбанка на тот момент).