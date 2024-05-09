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Киевский суд лишил Коломойского возможности выйти из СИЗО под залог

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Суд в Киеве лишил украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) возможности выйти из-под стражи под залог, назначив ему безальтернативный арест до 7 июля в рамках уголовного дела об организации заказного убийства. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Источник: Reuters

Ранее по делу о присвоении средств Приватбанка ему был назначен арест с альтернативой внесения залога в 2 млрд гривен (более $50 млн).

Офис генпрокурора Украины 7 мая предъявил бизнесмену, который находится под арестом, обвинение в организации заказного убийства. Ему грозит пожизненное лишение свободы. По информации издания, Коломойского подозревают в покушении на адвоката Сергея Карпенко в центре Феодосии в августе 2003 года из-за отказа выполнять указания в корпоративном споре вокруг предприятия «Днепроспецсталь». Исполнители преступления были задержаны тогда же, а сейчас появились «неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика», указывает издание.

Дело Коломойского.

Коломойский был задержан 2 сентября 2023 года. Ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн по курсу Нацбанка на тот момент).

Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение — в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.

Суд неоднократно продлевал арест бизнесмену, 22 апреля 2024 года его содержание под стражей было продлено до 2 июня.