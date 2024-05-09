Три человека погибли в ДТП на автодороге в Самарской области

По предварительным данным сотрудников полиции, 43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигалась со стороны села Белозерки. В пути следования она выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем KIA Rio. После этого Skoda врезалась в грузовой автомобиль DAF.