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Три человека погибли в ДТП на автодороге в Самарской области

Авария произошла в 13:55 в четверг, 9 мая, на 29 км автодороги «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград».

По предварительным данным сотрудников полиции, 43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигалась со стороны села Белозерки. В пути следования она выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем KIA Rio. После этого Skoda врезалась в грузовой автомобиль DAF.

На месте происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Skoda Rapid.

Прибывшие сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Также на месте работали медики и пожарные-спасатели ПСО 46.