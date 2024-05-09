Три человека погибли в ДТП на автодороге в Самарской области

По предварительным данным сотрудников полиции, 43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигалась со стороны села Белозерки. В пути следования она выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем KIA Rio. После этого Skoda врезалась в грузовой автомобиль DAF.
На месте происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Skoda Rapid.
Прибывшие сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Также на месте работали медики и пожарные-спасатели ПСО 46.