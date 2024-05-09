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Полиция ищет, кто унёс драгоценности на 8 млн рублей из деревни под Петербургом

Сейф не помог семье петербургского бизнесмена уберечь ювелирную коллекцию во Всеволожском районе Ленинградской области. Оставив его открытым, супруги лишились миллионов, стало известно «Фонтанке» 9 мая.

Пустой сейф на первом этаже двухэтажного дома в деревне Сярьги 7 мая увидела супруга 46-летнего учредителя петербургской фирмы, которая занимается инженерными изысканиями. Паниковать начала не сразу, решив, что хранившиеся там драгоценности переложил муж.

Позже пара выяснила, что никто из них украшения не трогал, но около полудня на участок пробрался вор. По предварительным данным, и дом, и сейф в это время не были заперты.

В списке пропавшего больше двадцати наименований: кольца, в том числе обручальное, серьги, колье, гарнитур и браслеты. Коллекцию, в которой были изделия от Cartier, Tiffany, Roberto Bravo и Louis Vuitton, владельцы оценили более чем в 8,1 млн рублей.

В полиции возбудили дело о краже в особо крупном размере, преступника ищут.