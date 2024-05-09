Автомобиль Mazda вспыхнул в Екатеринбурге

На площади трех квадратных метров повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Пожар тушили 5 сотрудников МЧС при поддержке 2 единиц спецтехники.
Сообщение о пожаре поступило в 14:27, огонь был локализован в 14:38, еще через 2 минуты открытое горение было ликвидировано.
Как сообщалось ранее, в уральской столице потушили крупный пожар в двух частных домах на проспекте Космонавтов.
На площади 600 квадратных метров сгорели два частных жилых дома и надворные постройки. Огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие, внутреннюю отделку 3-го частного жилого дома.