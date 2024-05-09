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Автомобиль Mazda вспыхнул в Екатеринбурге

Днем 9 мая в Екатеринбурге загорелся автомобиль Mazda 626, припаркованный на улице Трактовой.

Источник: ГУ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На площади трех квадратных метров повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Пожар тушили 5 сотрудников МЧС при поддержке 2 единиц спецтехники.

Сообщение о пожаре поступило в 14:27, огонь был локализован в 14:38, еще через 2 минуты открытое горение было ликвидировано.

Как сообщалось ранее, в уральской столице потушили крупный пожар в двух частных домах на проспекте Космонавтов.

На площади 600 квадратных метров сгорели два частных жилых дома и надворные постройки. Огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие, внутреннюю отделку 3-го частного жилого дома.

пожары