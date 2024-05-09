В историческом центре Самары загорелись два частных дома

САМАРА, 9 мая — РИА Новости. Пожар на площади 450 квадратных метров произошел в двух частных домах на Песочном переулке в историческом центре Самары, в результате возгорания пострадали два человека, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Информация о пожаре в двух частных домах 15А и 15Б на Песочном переулке в Самаре поступила в МЧС в 15.31 мск. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова.
«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двух частных домов (один нежилой) и надворных построек на общей площади 450 квадратных метров. Погибших нет. Пострадали два человека (мужчина 1949 года рождения и женщина 1953 года рождения)», — говорится в сообщении ведомства.
Для тушения пожара привлечены 90 человек и 30 единиц техники, включая от МЧС России 62 человека и 17 единиц техники.