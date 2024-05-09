В историческом центре Самары загорелись два частных дома

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двух частных домов (один нежилой) и надворных построек на общей площади 450 квадратных метров. Погибших нет. Пострадали два человека (мужчина 1949 года рождения и женщина 1953 года рождения)», — говорится в сообщении ведомства.