В Краснодаре сгорела квартира в высотке на улице Сормовской

Меньше, чем за 15 минут огонь в квартире на девятом этаже был потушен.
«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 26 человек личного состава, 7 единиц техники», — рассказали в пресс-службе ведомства по региону.
К счастью, пострадавших нет.
Вызов поступил диспетчеру в 15.18. На месте спасатели выяснили, что возгорание произошло на площади 16 кв.м.
Меньше, чем за 15 минут огонь в квартире на девятом этаже был потушен.
«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 26 человек личного состава, 7 единиц техники», — рассказали в пресс-службе ведомства по региону.
К счастью, пострадавших нет.