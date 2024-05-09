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В Краснодаре сгорела квартира в высотке на улице Сормовской

Вызов поступил диспетчеру в 15.18. На месте спасатели выяснили, что возгорание произошло на площади 16 кв.м.

Меньше, чем за 15 минут огонь в квартире на девятом этаже был потушен.

«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 26 человек личного состава, 7 единиц техники», — рассказали в пресс-службе ведомства по региону.

К счастью, пострадавших нет.

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