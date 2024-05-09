Бастрыкин потребовал помочь петербуржцу, которого выселили мигранты

Житель Петербурга пожаловался главе СК России Александру Бастрыкину на то, что соседи-мигранты выселили его из коммунальной квартиры на Малом проспекте. По словам мужчины, он жил и не тужил, пока в комнату за стенкой не поселились несколько иностранцев, которые в итоге под угрозой насилия вынудили его выехать из помещения.