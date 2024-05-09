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Бастрыкин потребовал помочь петербуржцу, которого выселили мигранты

Петербуржец пожаловался Бастрыкину на то, что мигранты выселили его из коммуналки.

Житель Петербурга пожаловался главе СК России Александру Бастрыкину на то, что соседи-мигранты выселили его из коммунальной квартиры на Малом проспекте. По словам мужчины, он жил и не тужил, пока в комнату за стенкой не поселились несколько иностранцев, которые в итоге под угрозой насилия вынудили его выехать из помещения.

— Как утверждает заявитель, регистрации и официального права на проживание по указанному адресу у мигрантов не было. Жалобы мужчины в полицию не принесли никакого результата. В связи с этим в ГСУ СК России по Петербургу начали процессуальную проверку после того, как Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жильца квартиры, — передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Исполнение поручения Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Добавим, что тем временем на рынке труда в Петербурге резко сократилось число соискателей работы из Таджикистана и Узбекистана.

СК