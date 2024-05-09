В Миассе под колесами автомобиля погиб пожилой пешеход

Смертельное ДТП произошло на втором километре дороги Миасс — Карабаш — Кыштым сегодня в 8.10 утра. Как сообщили в ГИБДД по городу Миассу, мужчина 1936 года рождения переходил дорогу в неустановленном для этого месте, слева направо — по ходу движения транспортных средств. Мужчину сбил автомобиль «Черри» под управлением мужчины 1973 года рождения.