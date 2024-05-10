Упал за борт: капитана теплохода ищут в Павлодарской области

— 8 мая в 23:25 в УКС ДЧС Павлодарской области от «102» поступило сообщение о том, что в районе Аккулы возле села Шабар на реке Иртыш предположительно утонул капитан судна. 9 мая к месту происшествия были направлены 4 водолаза, плавсредство с эхолотом. За сутки работы не делали результата. Поиски осложняют высокий уровень воды, сильный ветер и течение.