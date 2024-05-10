Девочка пострадала в игровом центре в Атырау

Сообщается, что во время игры сорвалась страховка и девочка упала с высоты.
Родители вызвали скорую помощь и пострадавшую доставили в областную детскую больницу. Указывается, что с начала года в этом игровом центре пострадали двое детей.
Подросток пострадала в детском игровом центре в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau online.
Сообщается, что во время игры сорвалась страховка и девочка упала с высоты.
Родители вызвали скорую помощь и пострадавшую доставили в областную детскую больницу. Указывается, что с начала года в этом игровом центре пострадали двое детей.