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Девочка пострадала в игровом центре в Атырау

Подросток пострадала в детском игровом центре в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau online.

Источник: Atyrau online

Сообщается, что во время игры сорвалась страховка и девочка упала с высоты.

Родители вызвали скорую помощь и пострадавшую доставили в областную детскую больницу. Указывается, что с начала года в этом игровом центре пострадали двое детей.