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Bild: в Берлине 10 человек задержали на мероприятиях, посвященных Дню Победы

БЕРЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Полиция Берлина задержала 10 человек за нарушения установленных правил во время проведения памятных мероприятий по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета Bild.

Источник: Reuters

8 и 9 мая несколько сотен человек пришли к советским мемориалам в Трептов-парке и Тиргартене, чтобы почтить память павших. Полиция на входах проверяла посетителей на наличие запрещенной символики и предметов. В отдельных случаях, как указывает издание, правила были нарушены.

Посетители смогли пронести на территорию мемориалов георгиевские ленты, которые запрещены на празднованиях в Берлине. Некоторые, по данным Bild, оскорбляли полицейских. Берлинская полиция пока не ответила на запрос ТАСС о возможных инцидентах во время проведения мероприятий.

Ранее полиция германской столицы запретила на празднованиях Дня Победы на советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, ношение военной формы и ее элементов, символы V, Z и другую символику, связанную с конфликтом на Украине. Запрет распространяется на военные марши и песни, «в особенности на все варианты “Священной войны”», флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, символику, связанную с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Кроме того, запрещается открытое одобрение действий России на Украине.

Ограничения не распространяются лишь на членов дипломатических делегаций и «других привилегированных лиц». Ношение военной формы и ее элементов, а также георгиевская ленточка разрешены ветеранам Второй мировой войны. Российская символика разрешена лишь как часть венков, цветов и других предметов, предназначенных для возложения. Правила действуют с 06:00 (07:00 мск) 8 мая до 22:00 (23:00 мск) 9 мая на трех советских мемориалах в Берлине — в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков.

Российская сторона решительно осудила запрет на демонстрацию флага России и символики, связанной с Днем Победы, и призвала его отменить.