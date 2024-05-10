Bild: в Берлине 10 человек задержали на мероприятиях, посвященных Дню Победы

Ограничения не распространяются лишь на членов дипломатических делегаций и «других привилегированных лиц». Ношение военной формы и ее элементов, а также георгиевская ленточка разрешены ветеранам Второй мировой войны. Российская символика разрешена лишь как часть венков, цветов и других предметов, предназначенных для возложения. Правила действуют с 06:00 (07:00 мск) 8 мая до 22:00 (23:00 мск) 9 мая на трех советских мемориалах в Берлине — в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков.