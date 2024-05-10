СМИ: на Украине погиб колумбийский наемник

Как заявил отец наемника Франсиско Тарасона, семья «получила звонок от Вооруженных сил Украины [ВСУ]». «Нам сказали, что мой сын погиб в результате ракетного удара по военной базе, где он нес службу как часовой. Он был тяжело ранен, затем помещен в больницу, где умер», — сказал он.