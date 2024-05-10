СМИ: на Украине погиб колумбийский наемник

Как заявил отец наемника Франсиско Тарасона, семья «получила звонок от Вооруженных сил Украины [ВСУ]». «Нам сказали, что мой сын погиб в результате ракетного удара по военной базе, где он нес службу как часовой. Он был тяжело ранен, затем помещен в больницу, где умер», — сказал он.
В этой связи отец военного обратился за помощью в МИД Колумбии, чтобы как можно скорее вывезти тело сына, передает радиостанция. По ее информации, в ВСУ ему сказали, что, возможно, тело Тарасоны Ибаньеса будет доставлено на территорию Колумбии через четыре недели.
Отец наемника рассказал, что его сын — профессиональный военный, в декабре он решил по совету друзей поехать в Польшу, чтобы работать. «Потом он поехал на Украину, узнал, что там нужны профессиональные военные и предлагается хорошее вознаграждение», — сообщил колумбиец. По словам Тарасоны, его сын собирался приехать навестить семью в декабре 2024 года.
Как сообщили ТАСС 25 апреля в пресс-службе Следственного комитета РФ, в боевых действиях на стороне Украины участвуют «более 3 100 наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США, Канады, Великобритании и Грузии».