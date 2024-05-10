МО РФ сообщило о поражении гаубицами Д-30 Западной группировки замаскированных позиций ВСУ

«Артиллерийские подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, технике и живой силе ВСУ в зоне проведения СВО. Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.
В этот раз в ходе проведения специальной военной операции разведчики обнаружили замаскированные временные позиции и пулеметные точки с засевшими в них украинскими националистами», — говорится в сообщении.
Уточняется, что огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в своих временных позициях, и пулеметные точки. От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут, после чего разведывательная группа мотострелкового соединения осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.