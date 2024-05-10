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МО РФ сообщило об уничтожении миномета ВСУ при выходе на позицию у Работино

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» 50-го артиллерийского полка группировки войск «Днепр» уничтожил миномет и военнослужащих ВСУ при занятии ими позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам старший офицер артиллерийской батареи.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы БПЛА засекли занимающий позицию миномет, передали нам координаты. Мы быстро доехали до огневой позиции нашей, сориентировались, и до его первого выстрела мы наперед отработали по нему», — рассказал офицер.

Он отметил, что работать приходится в сложных условиях, но подготовленные артиллерийские расчеты тратят всего несколько минут после получения целей до открытия огня. При этом российские военнослужащие используют тактику частой смены своих огневых позиций.

По словам офицера, буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт-Б» позволяет поражать живую силу и технику противника на расстоянии до 30 км, и часто используется для контрбатарейной борьбы, которая требует от артиллеристов выдержки и высокого профессионализма.