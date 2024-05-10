Центральная группировка ВС РФ сообщила о поражении 380 целей в зоне СВО за сутки

Он уточнил, что также отражены 10 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинская, Соловьева, Орловка, Перамайская и Нетайловка. За сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 155-мм американские гаубицы М777, 2 155-мм САУ М109 Paladin, 152-мм орудие «Гиацинт-Б», 152-мм гаубицу Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30. ПВО сбила 3 управляемые авиационные бомбы Hammer и два БПЛА.