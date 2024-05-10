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Центральная группировка ВС РФ сообщила о поражении 380 целей в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Подразделения Центральной группировки ВС РФ за прошедшие сутки поразили 380 целей, в том числе 16 опорных пунктов и около 90 позиций полевой артиллерии Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 16 опорным пунктам, около 90 позициям полевой артиллерии. В результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й, 115-й механизированных, 68-й егерской бригад, 109-й бригады территориальной обороны ВСУ, 2-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Карловки, Майорска, Новгородского, Розовки, Новокалинова и Семеновки», — сказал Савчук.

Он уточнил, что также отражены 10 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинская, Соловьева, Орловка, Перамайская и Нетайловка. За сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 2 155-мм американские гаубицы М777, 2 155-мм САУ М109 Paladin, 152-мм орудие «Гиацинт-Б», 152-мм гаубицу Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30. ПВО сбила 3 управляемые авиационные бомбы Hammer и два БПЛА.