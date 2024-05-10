МО РФ сообщило о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр

«Расчеты БПЛА Zala гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск “Днепр” успешно ведут боевую работу по поиску и обнаружению целей ВСУ для поражения артиллерией группировки и ударными беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Десантники обнаружили плавсредства ВСУ, совершающие очередную безуспешную попытку форсировать реку, а также пехоту ВСУ, укрывшуюся в развалинах домов на противоположном берегу», — говорится в сообщении.