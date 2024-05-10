Организаторы прокомментировали инцидент с перевернувшимся парусником в Омске

Как выяснилось, эта ситуация не имеет отношения к водному шествию «Бессмертного полка».
9 мая в честь Дня Победы также проходили официальные муниципальные соревнования по парусному спорту. Как рассказали организаторы, при этом были соблюдены все меры безопасности. На всех участниках были жилеты, а на многих ещё и гидрокостюмы.
Также устроители гонки пояснили, что для данного вида спорта перевернувшаяся яхта — это нормально. Спортсмены обучены управлять ими в любой ситуации.
«На детской яхте все предусмотрено для безопасности, там есть бакины, наполненные воздухом, которые не дадут яхте утонуть. Яхта, которая на видео, находилась практически у берега, спортсменка была в жилете, её жизни ничего не угрожало», — приводит слова организаторов портал Ом1.
Напомним, что в колонне «Бессмертного полка» на Иртыше было 12 судов, возглавляла её легендарная яхта «Сибирь».