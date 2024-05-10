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Под Волгоградом иномарка столкнулась со скорой помощью, спешившей на вызов

ДТП с участием спецавтомобиля случилось накануне днем на одной из улиц Волжского.

Источник: Волгоградская правда

Столкновение иномарки Lifan и автомобиля скорой помощи, которая ехала с проблесковыми маячками, произошло на пересечении улиц Мира и Пионерской. О происшествии первыми сообщили местные тг-каналы.

«Авария с каретой скорой помощи возле магазина “Искра”», — написали пользователи социальных сетей.

Очевидцы также выложили в Сеть видео, на котором заметны повреждения у обеих машин — участников ДТП.

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» представители облздрава, в результате аварии пострадал водитель иномарки 1957 года рождения. Мужчину отвезли в больницу им. Фишера, угрозы его жизни нет.

«Бригада скорой помощи направлялась на экстренный вызов со спецсигналами. Вызов оперативно обслужен другой бригадой, на работу скорой помощи инцидент не повлиял», — отметили в ведомстве.