Красноярцев стали обманывать, маскируясь под Роспотребнадзор

Специалисты «горячей линии» пообещали решить её проблему, назначив обратный звонок через 15 минут, что и произошло. Однако по телефону мужчина заявил, что её дело решится только через суд, предложив при этом бесплатную консультацию в офисе, где впоследствии предложил свои услуги по составлению иска за 40 000 рублей. Естественно, женщина отказалась.