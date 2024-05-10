Красноярцев стали обманывать, маскируясь под Роспотребнадзор

В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступил звонок от пожилой женщины, которая пожаловалась на то, что попала в ловушку неких юристов. Она искала контактные данные Роспотребнадзора для получения консультации по вопросам защиты прав потребителей и, увидев фразу «Жалоба в Роспотребнадзор», позвонила по указанному номеру.
Специалисты «горячей линии» пообещали решить её проблему, назначив обратный звонок через 15 минут, что и произошло. Однако по телефону мужчина заявил, что её дело решится только через суд, предложив при этом бесплатную консультацию в офисе, где впоследствии предложил свои услуги по составлению иска за 40 000 рублей. Естественно, женщина отказалась.
Она осталась в шоке, ведь была уверена, что обращается в государственный орган. Специалисты Управления проконсультировали её по вопросу и пояснили, что она стала жертвой мошенничества.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю планирует сообщить о данном случае компетентным органам для принятия соответствующих мер.
А красноярцев предупреждают: официальный сайт доступен по адресу 24.rospotrebnadzor.ru/, а телефон «горячей линии» —