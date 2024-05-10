Весенний паводок пришел в третий район на севере Омской области

По его данным, вслед за Усть-Ишимским районом большая вода пришла в Тевризский. Сейчас здесь уровень воды в Иртыше составляет 1051 см, в реке Туй — 770 см. Синоптики прогнозируют, что 11—12 мая уровень воды в Иртыше поднимется до отметки в 1060 см.