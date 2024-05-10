Весенний паводок пришел в третий район на севере Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что ситуация с весенним паводком на севере области остается сложной.
По его данным, вслед за Усть-Ишимским районом большая вода пришла в Тевризский. Сейчас здесь уровень воды в Иртыше составляет 1051 см, в реке Туй — 770 см. Синоптики прогнозируют, что
Из-за подтопления ограничено движение транспорта на дорогах «Тевриз-Александровка» и «Утузы -Кузнецово» из сел Журавлевка, Ермиловка, Екатериновка, Кузнецово, Александровка и деревень Федоровка, Бичили, Вознесенка.
Подтопленных домов и приусадебных участков в этих селах и деревнях пока нет. В самом же Тевризе затоплено 2 приусадебных участка. Однако на всякий случай для эвакуации жителей подготовлены 4 вертолетных площадки.
В Усть-Ишиме, где продолжается подъем уровня воды в Иртыше, уже эвакуируют жителей, чьи дома затопило. Власти объявили эвакуацию в минувший понедельник.
Вчера в местном пункте временного размещения приняли 38 семей, в пункте Орехово — еще 7 семей. Сельчан обеспечили продуктами, спальными принадлежностями и медикаментами.
— Как только сойдет вода, начнем просушку домов и выплату компенсаций, — пообещал губернатор.
Напомним, на этой неделе паводок пришел еще в один район на севере Омской области. Речь идет о Муромцевском районе.