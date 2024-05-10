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21 очаг пала сухой травы ликвидирован в Хабаровском крае

Сотрудники Госпожнадзора продолжают патрулирования территорий СНТ и населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае сотрудники Госпожнадзора МЧС России усилили патрулирование территорий СНТ и населенных пунктов. Основная цель — обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

— Особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности, поскольку многие жители предпочитают проводить выходные на природе. Это приводит к увеличению риска возникновения ландшафтных пожаров, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За прошедший день на территории региона ликвидировали 21 загорание сухой растительности. С начала пожароопасного сезона специалистами Госпожнадзора потушено более тысячи таких пожаров.

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