Красноярский «похититель бриллиантов» предстанет перед судом

Расследование уголовного дела завершило следственное отделение № 9 Следственного управления Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю. По заявлению жительницы края, 1989 года рождения, обратившейся в дежурную часть полиции в начале февраля этого года, из ее квартиры исчезли золотые украшения и наручные часы на общую сумму 423 тысячи рублей.
Как пояснила пострадавшая, в связи с отъездом, она предоставила ключи от своей квартиры сестре, чтобы та ухаживала за кроликом и поливала цветы, пока они с мужем отдыхали. В один из дней сестра привела с собой бывшего возлюбленного, который незаметно похитил драгоценности из шкафа, пока она была занята домашними делами. Когда потерпевшая вернулась, она обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
В ходе оперативных действий подозреваемый был задержан. Он признал, что часть украденного сдал в ломбард, а часть еще не успел. Украденные вещи частично были изъяты и возвращены законной владелице. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пока не вынесен приговор.