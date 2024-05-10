Красноярский «похититель бриллиантов» предстанет перед судом

Как пояснила пострадавшая, в связи с отъездом, она предоставила ключи от своей квартиры сестре, чтобы та ухаживала за кроликом и поливала цветы, пока они с мужем отдыхали. В один из дней сестра привела с собой бывшего возлюбленного, который незаметно похитил драгоценности из шкафа, пока она была занята домашними делами. Когда потерпевшая вернулась, она обнаружила пропажу и обратилась в полицию.