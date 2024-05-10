Экс-глава Каменска обвиняется в получении взятки

Летом прошлого года Сергей Белоусов подал в отставку. Он возглавлял район с 2012 года. Его правление связано с многочисленными скандалами: жители выходили на пикеты из-за коммунальных аварий, Генпрокуратура вручала мэру предостережение за плохую подготовку к отопительному сезону, а против близких к администрации коммунальщиков возбудили уголовное дело о хищениях у «ЭнергосбыТ Плюс». Экс-глава комитета по управлению имуществом Алена Кузнецова осуждена за злоупотребление должностными полномочиями.