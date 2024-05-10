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Экс-глава Каменска обвиняется в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая, ФедералПресс. Бывшего главу Каменского округа Свердловской области Сергея Белоусова заключили под стражу за взятку. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда города.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня», — рассказали в пресс-службе.

2 июня 2023 года сотрудники МВД нагрянули с обысками к главе Каменского городского округа. По данным СМИ, бывший мэр с 2019 по 2023 годы был главой фирмы СПК «Смолинские ключики». Пользуясь должностным положением, он предоставлял льготы своей компании.

Летом прошлого года Сергей Белоусов подал в отставку. Он возглавлял район с 2012 года. Его правление связано с многочисленными скандалами: жители выходили на пикеты из-за коммунальных аварий, Генпрокуратура вручала мэру предостережение за плохую подготовку к отопительному сезону, а против близких к администрации коммунальщиков возбудили уголовное дело о хищениях у «ЭнергосбыТ Плюс». Экс-глава комитета по управлению имуществом Алена Кузнецова осуждена за злоупотребление должностными полномочиями.

Белоусов также известен публичным конфликтом с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером. Глава района утверждал, что политик критикует его по заданию США.