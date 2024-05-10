В Уяре Красноярского края из-за пала травы сгорели 10 построек

В Уяре из-за пала травы сгорели 10 построек, об этом сообщает управление МЧС России по Красноярскому краю.
Пожар произошёл 9 мая в СНТ «Мичуринец» на улице Энтузиастов — загорелась трава на площади двух гектаров. Огонь перекинулся на неэксплуатируемые постройки.
В результате пожара было уничтожено 10 построек на площади 120 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.
Как отмечают в МЧС, за сутки пожарные ликвидировали 26 палов травы на общей площади 52 гектаров.