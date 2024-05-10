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В Уяре Красноярского края из-за пала травы сгорели 10 построек

Пожар произошёл 9 мая в СНТ «Мичуринец».

В Уяре из-за пала травы сгорели 10 построек, об этом сообщает управление МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар произошёл 9 мая в СНТ «Мичуринец» на улице Энтузиастов — загорелась трава на площади двух гектаров. Огонь перекинулся на неэксплуатируемые постройки.

В результате пожара было уничтожено 10 построек на площади 120 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.

Как отмечают в МЧС, за сутки пожарные ликвидировали 26 палов травы на общей площади 52 гектаров.

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