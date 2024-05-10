Двухэтажный деревянный барак сгорел в Екатеринбурге

Сообщение о пожаре поступило в 18:58. На место выехали 24 сотрудника МЧС и 6 пожарных машин.
Огонь распространился на площади 375 квадратных метров. Повреждены стены, перегородки, перекрытие и стены неэксплуатируемого здания, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Открытое горение было ликвидировано в 20:37, а пролив и разбор сгоревших конструкций завершился в 22:15.
Как сообщалось ранее, в уральской столице на проспекте Космонавтов произошел крупный пожар. Горело несколько домов и надворных построек на площади в 600 квадратных метров.