«РИА Новости»: началась доследственная проверка из-за романа Сорокина «Наследие»

«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» слова собеседника. Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
Роман-антиутопия «Наследие» — заключительная часть трилогии Владимира Сорокина о докторе Гарине, опубликованная в 2023 году. По сюжету главный герой оказался в постапокалиптическом мире будущего после ядерного конфликта. АСТ выпустило роман в конце 2023 года. В соответствии с законом, его наделили маркировкой «18+». В январе 2024-го на роман начали жаловаться активисты, по мнению которых, книга пропагандирует «нетрадиционные ценности».
22 апреля издательство АСТ отозвало «Наследие» из продажи. В заявлении издательства указывалось, что причиной стала пропаганда ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» объявлено экстремистским и запрещено в РФ), которая была выявлена в ходе экспертизы Экспертного центра при Российском книжном союзе. Сам Владимир Сорокин назвал критиков его произведения «лжепатриотами», целью которых является пиар и попытка влияния на издательский бизнес.