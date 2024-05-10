«РИА Новости»: началась доследственная проверка из-за романа Сорокина «Наследие»

Роман-антиутопия «Наследие» — заключительная часть трилогии Владимира Сорокина о докторе Гарине, опубликованная в 2023 году. По сюжету главный герой оказался в постапокалиптическом мире будущего после ядерного конфликта. АСТ выпустило роман в конце 2023 года. В соответствии с законом, его наделили маркировкой «18+». В январе 2024-го на роман начали жаловаться активисты, по мнению которых, книга пропагандирует «нетрадиционные ценности».