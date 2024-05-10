Двухлетний ребёнок выпал из окна второго этажа в Шахтинске

«В квартире, где есть дети, окна должны быть со специальными защитными устройствами. Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Помните, москитная сетка не спасет ребенка от падения».