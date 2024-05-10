В Башкирии семья с двумя детьми спаслась через окно при пожаре

Как рассказали в экстренном ведомстве, во втором часу ночи 10 мая в селе загорелась веранда двухэтажного дома. Пожар быстро распространился и отрезал выход. Глава семьи вытащил своих детей двух и четырех лет и жену через окно, а затем выбрался сам. Во время спасения своих родных 35-летний мужчина получил ожог второй степени на правой руке.