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В Башкирии семья с двумя детьми спаслась через окно при пожаре

В Иглино глава семьи спас из пожара в доме двух маленьких детей и жену. Он вытащил их через окно.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском селе Иглино семья с двумя детьми спаслась через окно при пожаре в жилом доме. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как рассказали в экстренном ведомстве, во втором часу ночи 10 мая в селе загорелась веранда двухэтажного дома. Пожар быстро распространился и отрезал выход. Глава семьи вытащил своих детей двух и четырех лет и жену через окно, а затем выбрался сам. Во время спасения своих родных 35-летний мужчина получил ожог второй степени на правой руке.

— Прибывшие пожарные совместно с добровольцами в количестве 8 человек и 4 единиц техники ликвидировали пожар, распространения огня на соседний дом не допущено, — передали в МЧС.

Причины пожара выясняет дознаватель. По предварительным данным, возгорание в доме возникло из-за неисправной электропроводки.

пожары