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В ночь на 10 мая в Перми на Красавинском мосту столкнулись 6 автомобилей

По фактам ДТП проводятся проверки.

Столкновение шести автомобилей произошло в ночь на 10 мая на Красавинском мосту в Кировском районе Перми, рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.

Сообщение о массовой аварии появилось в телеграм-канале «Плохие новости Пермь». На опубликованных очевидцами кадрах — несколько серьёзно помятых автомобилей, которые стоят поперёк проезжей части.

«Скользко, будьте аккуратнее», — пишет автор публикации.

В ГУ МВД по Пермскому краю perm.aif.ru пояснили, что между 00:03 и 00:20 на 490 км автодороги М-7 «Волга» в ДТП попали шесть автомобилей.

«По предварительной информации, в результате массового столкновения машин никто не пострадал. На месте автоаварии работали сотрудники Госавтоинспекции, обеспечено безопасное дорожное движение», — добавили в ведомстве.

По фактам ДТП проводятся проверки, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.