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В Братске в ДТП двух легковушек пострадали пять человек

Двух жертв аварии госпитализировали.

Источник: ГУ МВД

В Братске дорожное происшествие с участием двух легковых авто закончилось травмами разной степени тяжести для пяти человек. Все случилось в ночь с 9 на 10 мая, об этом рассказывает ГУ МВД по Иркутской области.

— Около половины третьего ночи на втором километре трассы «Братская ГЭС» столкнулись две машины, отечественная легковушка и иномарка. На перекрестке неравнозначных дорог один из водителей не предоставил преимущество в движении автомобилю, который ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение, — говорят в полиции.

Авария не обошлась без последствий. Пять человек получили травмы, водитель и пассажир отечественного авто были госпитализированы, а три пассажира иномарки будут лечиться амбулаторно. Все пострадавшие — это молодые люди от 18 до 25 лет.