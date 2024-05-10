В Братске в ДТП двух легковушек пострадали пять человек

В Братске дорожное происшествие с участием двух легковых авто закончилось травмами разной степени тяжести для пяти человек. Все случилось в ночь с 9 на 10 мая, об этом рассказывает ГУ МВД по Иркутской области.
— Около половины третьего ночи на втором километре трассы «Братская ГЭС» столкнулись две машины, отечественная легковушка и иномарка. На перекрестке неравнозначных дорог один из водителей не предоставил преимущество в движении автомобилю, который ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение, — говорят в полиции.
Авария не обошлась без последствий. Пять человек получили травмы, водитель и пассажир отечественного авто были госпитализированы, а три пассажира иномарки будут лечиться амбулаторно. Все пострадавшие — это молодые люди от 18 до 25 лет.