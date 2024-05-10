Бизнесмена, сносившего усадьбу в Екатеринбурге, объявили в розыск

Бывший президент Уральской ассоциации туризма и экс-руководитель тур агентств «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA Максим Пузанков объявлен в розыск. Об этом сообщили URA.RU. Бизнесмен известен тем, что в начале года его компания пыталась снести старинную усадьбу Топоркова в центре города.
— Разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, — сказано на сайте ГУ МВД России. Причем о какой именно статье идет речь, не уточняется.
В Свердловских силовых структурах комментарий дать не смогли. «КП-Екатеринбург» запрос на комментарий в пресс-центр МВД России. Он будет опубликован, как только придет ответ.
Напомним, в Екатеринбурге начали сносить объект культурного наследия — старинный дом псаломщика Топоркова. Здание ХIX века было отреставрировано волонтерами в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».