Бизнесмена, сносившего усадьбу в Екатеринбурге, объявили в розыск

Бывший президент Уральской ассоциации туризма и экс-руководитель тур агентств «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA Максим Пузанков объявлен в розыск. Об этом сообщили URA.RU. Бизнесмен известен тем, что в начале года его компания пыталась снести старинную усадьбу Топоркова в центре города.