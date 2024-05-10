Двое мужчин погибли при пожаре в Ивацевичском районе

«Чтобы предупредить пожар, не курите в постели и не выбрасывайте непотушенные спички и сигареты. Следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила эксплуатации газового оборудования и печного отопления. Установите в домовладениях автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара звоните в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112», — напомнили брестские огнеборцы.