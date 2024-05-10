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Двое мужчин погибли при пожаре в Ивацевичском районе

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе при пожаре погибли двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Оперативно прибывшие к месту вызова работники МЧС обнаружили горение и плотное задымление. В ходе тушения обнаружены погибшие хозяин дома 1962 года рождения и его брат 1966 года рождения. Огонь уничтожил постельные принадлежности, повредил пол, стены и имущество в доме. Причина случившегося устанавливается.

«Чтобы предупредить пожар, не курите в постели и не выбрасывайте непотушенные спички и сигареты. Следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила эксплуатации газового оборудования и печного отопления. Установите в домовладениях автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара звоните в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112», — напомнили брестские огнеборцы.

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