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Пилотов самолета пытались ослепить лазером в небе над Самарой

Экипаж самолета, который летел из Москвы в Самару, сообщил о фиолетовом лазерном луче в кабине.

В небе над Самарой пилотов самолета пытались ослепить лазерным лучом. Произошло это в районе 21:22 по самарскому времени в среду, 8 мая 2024 года. Экипаж рейса Москва (Внуково) — Самара сообщил о фиолетовом луче лазера, который заметили в кабине пилотов. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— Командир доложил диспетчеру подхода о кратковременном освещении кабины пилотов с правой стороны лазерным лучем фиолетового цвета высокой интенсивности, — говорится в сообщении.

Полет продолжился по плану. О произошедшем сообщили в полицию и ФСБ.