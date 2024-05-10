Пилотов самолета пытались ослепить лазером в небе над Самарой

В небе над Самарой пилотов самолета пытались ослепить лазерным лучом. Произошло это в районе 21:22 по самарскому времени в среду, 8 мая 2024 года. Экипаж рейса Москва (Внуково) — Самара сообщил о фиолетовом луче лазера, который заметили в кабине пилотов. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.