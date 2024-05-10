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На Дону во встречном столкновении погиб пассажир автомобиля

Автоледи была доставлена в медицинское учреждение.

Источник: ГИБДД Ростовской области

Вчера в 22:33 в Новочеркасске в районе дома № 101 по улице Гагарина 40-летний водитель автобуса ГАЗ — A62R36 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с Mitsubishi Outlander, за рулем которого была 36-летняя женщина, которая двигалась во встречном направлении. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

— В результате ДТП 39-летний пассажир Mitsubishi Outlander от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а водитель Mitsubishi Outlander получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.