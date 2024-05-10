На Дону во встречном столкновении погиб пассажир автомобиля

Вчера в 22:33 в Новочеркасске в районе дома № 101 по улице Гагарина 40-летний водитель автобуса ГАЗ — A62R36 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с Mitsubishi Outlander, за рулем которого была 36-летняя женщина, которая двигалась во встречном направлении. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.