На Дону во встречном столкновении погиб пассажир автомобиля

Вчера в 22:33 в Новочеркасске в районе дома № 101 по улице Гагарина 40-летний водитель автобуса ГАЗ — A62R36 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с Mitsubishi Outlander, за рулем которого была 36-летняя женщина, которая двигалась во встречном направлении. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.
— В результате ДТП 39-летний пассажир Mitsubishi Outlander от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а водитель Mitsubishi Outlander получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.