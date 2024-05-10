Мать детей, живших в подвале в Петербурге, тайком забрала их из больницы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Мать троих детей, которые жили в петербургском подвале с отцом и оказались в больнице с ОРВИ уже после того, как их поместили в социальное учреждение, тайком забрала их из больницы, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
В апреле в подвале одного из домов по Московскому шоссе в Петербурге обнаружили трех мальчиков 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Дети жили вместе с 41-летним мужчиной, назвавшимся их биологическим отцом, в антисанитарных условиях. Их поместили в социальное учреждение. Полиция сообщала о возбуждении против родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Городской главк СК РФ, организовавший проверку, сообщал, что их мать в этой связи уже привлекалась к административной ответственности, на момент обнаружения детей она находилась в другом регионе. В начале мая в аппарате детского омбудсмена РИА Новости рассказывали, что дети оказались в больнице с ОРВИ и были оставлены там на карантин после выздоровления из-за отсутствия прививок.
В пятницу ряд региональных СМИ сообщил, что в ночь на четверг мать детей, которая вернулась в Петербург из другого региона и пришла навестить их в больнице, забрала их оттуда без разрешения органов опеки. Родительских прав она не лишена.
«Факт подтверждаем», — сказал представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка, не уточнив подробностей.
Комментарием правоохранителей по этой ситуации РИА Новости пока не располагает.
Ранее в аппарате детского омбудсмена РИА Новости сообщали, что отец детей в период их пребывания в больнице регулярно передавал для них передачи, но на тот момент не занимался оформлением документов, позволяющих юридически закрепить статус родителя.