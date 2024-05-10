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На воронежском кладбище после потопа еще и массово рухнули деревья

На погосте в Графской ветер повалил деревья, которые повредили могилы и памятники.

Источник: Комсомольская правда

На кладбище в отдаленном воронежском микрорайоне Краснолесный (станция Графская) снова случилось ЧП. На этот раз по погосту, как и по многим местам Воронежской области, пронесся сильный ветер. Он вырывал с корнем большие деревья, некоторые из них вообще разламывались пополам.

Стволы длиной в десятки метров падали на могилы, повреждали ограды, ломали и гнули кресты, разбивали памятники. Теперь предстоит немало усилий, чтобы привести кладбище в порядок.

Напомним, в начале апреля кладбище в Графской затопило грунтовыми водами. Старожилы утверждают, что такого наводнения на этом погосте не случалось за все время его существования.