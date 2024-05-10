На воронежском кладбище после потопа еще и массово рухнули деревья

На кладбище в отдаленном воронежском микрорайоне Краснолесный (станция Графская) снова случилось ЧП. На этот раз по погосту, как и по многим местам Воронежской области, пронесся сильный ветер. Он вырывал с корнем большие деревья, некоторые из них вообще разламывались пополам.