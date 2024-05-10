В Феодосии школьника взяли под стражу прямо в зале суда

Напомним, что инцидент произошёл днём 3 января 2024 года, в Феодосийском Комсомольском парке, где двое несовершеннолетних подростков в ходе разногласий жестоко избили знакомого 17-летнего юношу, сняв это на видео. В результате пострадавший получил множество тяжких телесных повреждений.
По сообщению пресс-службы Феодосийского городского суда, на 14-летнего подростка было заведено уголовное дело, где итогом стало признание его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. Также с учётом обстоятельств дела, исковое заявление о компенсации морального вреда удовлетворили частично, а школьника взяли под стражу прямо в зале суда.
Как уточнило главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю, второй обвиняемый в избиении подросток не был приговорён к уголовному наказанию, так как не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Но с ним также будут проводиться специальные программы реабилитации и воспитания, а данные о его и другого подростка противоправных действиях уже переданы в органы профилактики, на основании которых обвиняемых поставили на профилактический учёт.