В Феодосии школьника взяли под стражу прямо в зале суда

Как уточнило главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю, второй обвиняемый в избиении подросток не был приговорён к уголовному наказанию, так как не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Но с ним также будут проводиться специальные программы реабилитации и воспитания, а данные о его и другого подростка противоправных действиях уже переданы в органы профилактики, на основании которых обвиняемых поставили на профилактический учёт.